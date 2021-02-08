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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karla mücadele timleri iş başında

Karla mücadele timleri iş başında

Yoldan detay

Kar Kalınlığı Can Güvenliği Karla Mücadele Gesi Kar Yağışı 

- Yolun trafiğe kapatıldığı levhasından detay
- Karla savurma aracının çalışması
- Kar kalınlığının 2 metreyi aşması
- İş makinası ve ekiplerin çalışmasından detay

( ERZURUM ) -- Karayolları ekipleri 2 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu bölgede yol açma çalışması yaptı ERZURUM

- Erzurum Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri kapalı olan yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum - Tekman karayolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından ekipler Palandöken bölgesinde yolları açmak için seferber oldu. Bölgede bulunan çok sayıda mahallenin de yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin can güvenliği için yolu trafiğe kapattılar. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede kar savurma araçlarıyla çalışma yapan kar temleri zor şartlarda 7-24 aralıksız görev yapıyorlar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgede çığ tehlikesinin de yaşanabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardılar. (ŞG-AT)
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