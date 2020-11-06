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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Karla karışık yağmur etkili oldu - AĞRI

Karla karışık yağmur etkili oldu - AĞRI

- Eleşkirt ilçe merkezi - Karla karışık yağmur yağışı - Yoldan geçen insanlar ve araçlar - Araçların camlarında biriken karlar - Vatandaşlardan Beerat Altun'un konuşması Ağrı 'da karla karışık yağmur etkili olduAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan karla karışık yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.Kentte 4 gündür aralıklarla devam sağanak Eleşkirt ilçesinde de etkisini gösterdi.Karla karışık yağmur nedeniyle su birikintilerinin olduğu ilçede, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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