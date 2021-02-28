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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Karla kaplı Yüksekova'dan mest eden manzaralar

Karla kaplı Yüksekova'dan mest eden manzaralar

Yüksekova’dan görüntü

Kış Mevsimi Kar Yağışı Yaz Mevsimi Irak 

-Dağlardan görüntü
-kardan görüntü
-Ovadan bulunan kardan görüntü
-Sisten görüntü
-Detaylar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kış mevsimiyle her tarafın karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.Türkiye’nin en doğusunda bulunan Yüksekova ilçesi, yaz aylarında olduğu kadar kış mevsiminde de ayrı bir güzellik sergiliyor. İlçede kış mevsiminin başlamasıyla etkili olan yoğun kar yağışı kente ayrı bir güzellik kattı. İlçenin etrafını saran 2 bin 500 rakımlı dağlarının beyaz örtüsü ve şehrin üstündeki sis görenleri kendine hayran bırakıyor.İlçenin kar güzelliğini fotoğraflayan Erdinç Düzen adlı vatandaş, “Her zaman Yüksekova’nın ayrı güzelliğini görüyordum ama bir türlü tanık olmadım. Bugün hepsini bir arada görmek için merkezden kalkıp TOKİ evlerine geldim. İlçe merkezinin en yüksek noktasına çıkarak karlı dağları, ovanın beyaz örtüsünü ve şehrin üzerindeki sis tabasını bir arada görme fırsatı buldum. Burada bakıldığında Yüksekova yaz mevsiminde olduğu gibi kışıyla da güzellik saçıyor” dedi.

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