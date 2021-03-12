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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Karla kaplı peribacalarından kartpostallık görüntüler

Karla kaplı peribacalarından kartpostallık görüntüler

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

( NEVŞEHİR -DRONE)- Karlarla kaplı peribacaları gökyüzünden görüntülendi- Karla kaplı peribacaları kendisine hayran bıraktı- Kar peribacalarına çok yakıştı NEVŞEHİR

Yazla Gökyüzü Yağan Kar Yağışı Irak 


- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dün akşam yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacalarının güzelliği gökyüzünden görüntülendi. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kar yağışının ardından peribacaları beyaza büründü. Beyazlar altındaki peribacalarının muhteşem güzelliği havadan görüntülenirken eşsiz güzelliklere sahip peribacaları kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
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