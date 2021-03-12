Karla kaplı peribacalarından kartpostallık görüntüler

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dün akşam yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacalarının güzelliği gökyüzünden görüntülendi. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kar yağışının ardından peribacaları beyaza büründü. Beyazlar altındaki peribacalarının muhteşem güzelliği havadan görüntülenirken eşsiz güzelliklere sahip peribacaları kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
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