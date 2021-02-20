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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karla kaplı otomobillerde gülümseten emojiler

Karla kaplı otomobillerde gülümseten emojiler

karla kaplı otomobillerin ön camlarına çizilen gülümseme emojileri

Hava Sıcaklığı 

-Buz tutan otomobilinin camını sıcak su torbası ile açmaya çalışan vatandaş
-Araç sürücüsü ile röp.
-Detay

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta karlı kaplı otomobiller üzerine çizilen emojiler görenleri gülümsetti.Tokat’ta en düşük hava sıcaklığı Artova ilçesinde eksi 21.3 derece olarak ölçüldü. Kent merkezinde ise termometreler eksi 13 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğukta buzla kaplanan otomobillerin camları açmak kolay olmadı. TOKİ konutlarında ikamet eden bir vatandaş sıcak su torbası ile buz tutan otomobilinin camını açmaya çalıştı. Çocukların karla kaplı araçların ön camlarına yaptıkları emojiler ise dikkat çekti. Görenleri gülümseten otomobiller renkli görüntüler oluşturdu.
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