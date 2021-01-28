Karla kaplı ormanlara paletli araçlarla gelip yaban hayvanlarını beslediler

-Ekiplerin yemleri ormana dağıtması



( KOCAELİ )- Jandarma ekipleri, yaban hayvanlarını beslemek için boylarınca kara girdi KOCAELİ



- Kocaeli’de jandarma ekipleri, kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alana yem bıraktı. Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipler, yoğun kar örtüsünün olduğu Kartepe’de ormanlık alanlara yaban hayvanları için yem bıraktı. Kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanan alanlarda yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çekebileceğini düşünen jandarma ekipleri harekete geçti. Kocaeli Jandarma Komutanlığı Çevre doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Arama Kurtarma timi, paletli araçlarla Kuzuyayla ve Altınoluk yaylalarındaki ormanlık alanlara yem bırakarak yaban hayvanlarının beslenmesine katkı sundu. tarafından 27 ocak 2021 tarihinde gidilerek zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yem bırakıldı.



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