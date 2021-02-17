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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karla kaplı İstanbul’da havadan çekilen kartpostallık fotoğraflar

Karla kaplı İstanbul’da havadan çekilen kartpostallık fotoğraflar

Drone ile tarihi yarım adanın görüntülenmesi

Tarihi Bina Kar Yağışı 

-Genel ve detay

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da bu sabah şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Karla kaplı İstanbul, havadan çekilen fotoğraflarla kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul’da cumartesi gününden bu yana devam eden kar yağışı bugün sabah saatlerinde etkisini artırdı. Tarihi yarımada beyaza bürünürken, Galata Kulesi, tarihi camiler, Eminönü, Galata Köprüsü ve tarihi binalar kartpostallık görüntüler oluşturdu. (ISC-AG-E)
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