Karla kaplı İstanbul’da havadan çekilen kartpostallık fotoğraflar

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( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL



- İstanbul’da bu sabah şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Karla kaplı İstanbul, havadan çekilen fotoğraflarla kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul’da cumartesi gününden bu yana devam eden kar yağışı bugün sabah saatlerinde etkisini artırdı. Tarihi yarımada beyaza bürünürken, Galata Kulesi, tarihi camiler, Eminönü, Galata Köprüsü ve tarihi binalar kartpostallık görüntüler oluşturdu. (ISC-AG-E)



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