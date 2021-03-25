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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karla kaplanan yolları açık tutma mücadelesi sürüyor

Karla kaplanan yolları açık tutma mücadelesi sürüyor

- Ekiplerin yol açma ve tuzlama çalışmaları

Kar Yağışı 

-- Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de 2 gündür ekili olan kar yağışı sonrasında beyaz örtü ile kaplanan kentin yüksek kesimlerinde belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli’de havaların ani soğuması sonrası başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürüyor. 2 gündür aralıklarla devam eden kay yağışı sonrasında kentin yüksek kesimleri ve il merkezine yakın bölgeler beyaz örtü ile kaplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de aralıklarla devam eden kar yağışında yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipleri kar yağışının etkili olduğu Kartepe, Körfez, İzmit, Kandıra ve Derince bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.
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