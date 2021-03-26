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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Karla kaplanan ormanda aç kalan köpeği öğretmenler besledi

Karla kaplanan ormanda aç kalan köpeği öğretmenler besledi

Öğretmenlerin köpeği bulmak için yürümesi

Rehabilitasyon Öğretmenler Harekete Geç Rehabilitasyon Merkezi Kar Yağışı 

-Öğretmenlerin köpeğe mama bırakması
-Köpeğin mama yemesinden detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmenler, karla kaplanan dağda aç kalan köpeği 3 kilometre yürüdükten sonra bulup beslediler. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölgede karla kaplanan ormanlık alanda yalnız yaşayan bir köpek ise yemek bulamadığı için aç kaldı. Başiskele ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde görevli öğretmenler de köpeğin aç kaldığını duyunca harekete geçti. Öğretmenler bölgeye giderek aç kalan köpeği 3 kilometre yürüdükten sonra buldu. Köpek, öğretmenler tarafından mama ile beslendi.
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