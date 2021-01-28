Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karla kaplanan köy yolları ulaşıma açıldı

Karla kaplanan köy yolları ulaşıma açıldı

Kar küreme çalışmalarından detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Köy Yolları Kar Yağışı 


- Kırıkkale'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Rakımı yüksek olan Uzunlar, Kazmaca ve Sarıkayalar köyünde karla kaplanan yollar ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan yağış nedeniyle greyderlerle yol küreme çalışması yaptı. Vatandaşların mağdur olmaması için ulaşımın sağlanamadığı köy yollarını açmaya yönelik büyük bir çaba sarf etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement