- Karla kaplanan Ankara’nın güzelliği nefes kesti

-Eymir Gölü detay

-Mogan Gölü drone görüntüsü



( ANKARA ) ANKARA



- Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında parklar boş kalırken, beyaza bürünen Ankara’nın en uğrak noktaları nefes kesen manzaralar oluşturdu. Ankaralıların yürüyüş yapmak ve gezmek için sıkça ziyaret ettiği Eymir Gölü ve Mogan Gölü kısıtlama kapsamında boş kalırken, havadan çekilen görüntülerin oluşturduğu manzaralar nefes kesti. Ayrıca kısıtlama boyunca Mogan Gölü, karabatak, ördek, martı ve kargalara kaldı. Mogan Gölü’nde boş banklar ve park alanlarının yanı sıra birbirleriyle dans eden karabataklar hoş görüntüler oluşturdu. (MC-



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