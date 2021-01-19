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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Karla kaplanan Altınköy bu kışı sessiz geçirdi

Karla kaplanan Altınköy bu kışı sessiz geçirdi

Altınköy hava görüntüsü

( ANKARA - ÖZEL - DRONE) ANKARA

İsaf Ziyaretçiler Sizce Kar Yağışı 


- Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Altınköy, her kış olduğu gibi bu kış da beyaza büründü. Yaz kış ayrı bir güzelliğe sahip olan Altınköy, pandemiden dolayı ziyaretçilerinden uzak günler geçiriyor. Karla kaplı doğal güzelliklerini misafirlerinden uzak, sessiz bir kışa ev sahipliği yapıyor. Mevsim şartlarının getirdiği soğukla birlikte kar yağışının etkisinde kalan Başkentin güzide parklarından olan Altınköy, barındırdığı güzellikleri sessizce yaşatmaya devam ediyor. (ENG-
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