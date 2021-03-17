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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karla birlikte peribacaları kartpostallık görüntüler verdi

Karla birlikte peribacaları kartpostallık görüntüler verdi

Uçhisar Güverniclik Vadisinden Görüntüler

Ölümsüz Yabancı Turist Gesi Kar Yağışı Irak 

-Uçhisar Kalesi Ve Peribacalarından Görüntüler
-Uçhisar'da Kar Yğaışı İle Birlikte Peribacalarından Görüntüler
-Uzakdoğulu Turistlerden Görüntüler
-Uzakdoğulu Turistlerin Seni Seviyorum Kapadokya Demesinden Görüntüler

( NEVŞEHİR -ÖZEL) NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabah etkili olan kar yağışı ile birlikte peribacaları kendisine hayran bıraktı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, bahar ayında etkili olan kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü. Karlar altında kalan peribacaları yerli be yabancı turistleri kendisine bir kez daha hayran bırakırken kar yağışı ile birlikte peribacaları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Uçhisar Kalesi ve etrafında bulunan peribacalarının karla kaplanmasının ardından ise Uzakdoğulu turistler bu anları bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.
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