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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Karla birleşen tarihi mekanlarda eşsiz manzaralar ortaya çıktı

Karla birleşen tarihi mekanlarda eşsiz manzaralar ortaya çıktı

- drone görüntüleri

Tarihi Mekan Kar Yağışı Irak 

-- tarihi mekanlardan detaylar
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( ERZURUM ) - Karla birleşen tarihi mekanlarda eşsiz manzaralar ERZURUM

- Erzurum’da etkili olan kar yağışı tarihi mekanları kar altında bıraktı ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Erzurum’da etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışının etkisiyle Erzurum Kalesi, Çifte Minareler gibi tarihi mekanlar da kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar tarihi mekanlarda fotoğraf çektirmeye akın etti. Karla bütünleşen tarihi mekanlar havadan görüntülendi. (ÇK-ÖB)
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