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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kariye Cami’nde perdeleme sistemi hazır

Kariye Cami’nde perdeleme sistemi hazır

Mozaik ve freskleri kapatan perde sistemi

Fresk Minber Yabancı Turist İslam İbadet 

-Cami içinden görüntüler
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Kariye Camii, 72 yıl sonra 30 Ekim'de Cuma namazı ile ibadete açılacak. Cami’de mozaik ve freskleri kapatacak olan perdeleme sistemi hazırlandı. İstanbul Fatih'te bulunan ve Bizans döneminden kalan Kariye Camii'nin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti. 72 yıl sonra 30 Ekim'de Cuma namazı ile ibadete açılacak olan cami için perdeleme sistemi hazırlandı. Cami içerisine İslami motiflerin yer aldığı görseller ve minber yerleştirildi. İbadete açılmasıyla beraber cami içerisindeki mozaik ve freskler namaz saatlerinde perdeleme sistemi ile örtülecek. Öte yandan yerli ve yabancı turistlerin Kariye Cami’ne ziyaretleri sürüyor (CS-ÖFA
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