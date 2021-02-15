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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karısını öldürdü, intihar girişiminde bulundu

Karısını öldürdü, intihar girişiminde bulundu

Hastaneden detaylar

Güvenlik Görevlisi İntihar Girişimi 

-Adli Tıptan detaylar
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde güvenlik görevlisi eşini silahla vurarak öldürdü, kendini de öldürmek isteyen şahıs ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Ulu Cami Mahallesinde meydana geldi. İlçede bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet T. ile eşi Hatice T. arasından tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre cinnet getiren Mehmet T., tabancasıyla eşine ateş etmeye başladı.
Hatice T., olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra tabancasıyla kendini öldürmek isteyen Mehmet T., ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet T.’nin durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Hatice T.’nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SD-
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