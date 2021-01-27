Karısını başına ateş ederek öldüren koca teslim oldu

-OLAYIN YAŞANDIĞI YERDEN OLAYIN ANLATILMASI DETAY

-SİLAHLA VURULAN DİLAN KOKUN YAŞADIĞI EVİN ETRAFINDAN DETAY

-fotoğraflar



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır'da ailevi problemlerden ötürü boşanan eşinin evine gelen koca, karısını silahla öldürdü. Olay, dün Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maruf Kok ailevi sorunlarından dolayı 5 ay önce boşandığı eşi Dilan Kok’un yaşadığı eve geldi. Konuşmak istediği eski eşinin peşini bırakmayan koca Maruf Kok, iki çocuk annesi eski karısının yaşadığı eve geldi. Evin arka tarafında bulunan çamdan içeri giren Maruf Kok'u birden karşısında gören Dilan Kok kocası Maruf Kok’a tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanmaya başladı.

Yaşanan tartışma sonrası kendini kaybeden Maruf Kok üzerindeki tabanca ile eski eşini iki el ateş ederek başından vurdu. Dilan Kok kanlar içinde yere yığılırken, koca Maruf Kok ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İkamete giden ekipler, Dilan Kok’u kanlar içinde yerde buldu. Olay yerinde yapılan müdahalede Dilan Kok’un hayatını kaybettiği belirlendi. Dilan Kok’un cansız bedeni, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan cinayet zanlısı Maruf Kok’un ise sabah saatlerinde emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. (ET-



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