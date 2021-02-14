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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Karın tadını yine çocuklar çıkardı

Karın tadını yine çocuklar çıkardı

Kartopu oynayan çocuklar

Kardan Adam Allah Kullar Yağan Kar Yağışı 

-Kardan adam yapan çocuklar
-3 çocuk ile röportaj
-Kar yağışı
-Kartpostallık görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL )-Kısıtlamaya aldırış etmeden doyasıya kartopu oynadılar-Kar yağışı İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluşturdu İSTANBUL

- İstanbul’da dün akşam başlayan kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Sokağa kısıtlamasına rağmen karın tadını en çok çocuklar çıkardı. İstanbul için günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Bugün de sabahtan akşama kadar yağan kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Çocuklar korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden doyasıya karın tadını çıkardı. Bazı çocuklar kardan adam yaparken bazıları da kartopu oynadı. “Çok mutlu oldum kar oynuyorum” Kartopu oynamaya çıkan çocuklardan Beren Karaduman, “Ben çok mutlu oldum kar oynuyorum. Annem ve kardeşim ile birlikte kar oynamaya geldim. Sabah oynadım bir de şimdi oynuyorum. İkinci kez oynadım. Hiç böyle kar yağacağını bilmiyordum. Geçen hafta da yağmıştı o zaman da oynamıştım şimdi de oynuyorum kar oynamayı çok seviyorum” dedi.
“Karın keyfini yaşamak çok güzel” Kar ile oynamaya çıkan Erva Meryem Karakurt isimli çocuk ise, “Arkadaşlarımla birlikte kar oynuyorum. Karı görünce çok heyecanlandım. Bizim köyü görünce çok özeniyordum. Karın keyfini yaşamak çok güzel. Uzun sürsün istiyorum ben de. İnşallah çok fazla yağar da biz de her şeyi yapabiliriz. Köyümü özledim köyüm buraya geldi. Okullar kapandığı için azcık mutlu oldum. Açılsaydı arkadaşlarımla da oynardım. Çok özledim okulu.” şeklinde konuştu.

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