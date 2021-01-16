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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karın tadını eğlenerek çıkarttılar

Karın tadını eğlenerek çıkarttılar

Kar yağışığı.

Kar Topu Kar Yağışı 

-Kar topu oynayanlar.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, sevinçle karşılandı. Meydan Mahallesi'nde kar yağışıyla birlikte, yürüme mesafesi olan sokağa çıkan vatandaşlar, gönüllerince eğlenip karın tadını çıkarttılar. Gençler ve çocuklar, karın tadını kar topu oynayarak çıkartırken, yoğun yağış şehri beyaza bürüdü. Yetkililer, Kütahya'da kar yağışının yarın da devam edeceğini açıkladılar. (EFE-)
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