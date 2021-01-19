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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Karın tadını doyasıya çıkarttılar

- Karın tadını doyasıya çıkarttılar

Tokat’ta kardan adam yapıp kar topu oynayan çocuklar

Tıp Fakültesi Kardan Adam Kış Mevsimi Öğrenciler Kar Yağışı 

-Üniversite öğrencilerinin karda eğlenmeleri
-Öğrencilerle detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta kar yağışının ardından kentte yaşayan çocuklar ile tıp fakültesi öğrencileri eğlenmek için parklara akın etti. Tokatta kurak giden kış mevsiminde özlemle beklenen kar yağışı kısa süreli de olsa etkisini gösterdi. Kara hasret kalan vatandaşlar parklarda eğlenerek karın tadını doyasıya çıkarttı. Karın yağışına sevinen üniversite öğrencileri de karla kaplı parklarda kardan adam yapıp kartopu oynadı. Bir süredir sessiz kalan park ve bahçeler hasretle beklenen kar yağışı sonrası renkli görüntülere sahne oldu. Sevinçleri yüzlerine yansıyan çocuklar ve üniversite öğrencileri doyasıya eğlendi. (Nİ-DK-Y)
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