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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Karın tadını çocuklar çıkarıyor

Karın tadını çocuklar çıkarıyor

Karla kaplanan park ve bahçeler

Kardan Adam Kaldırımlar Kar Yağışı 

-Karlı kaldırımlarda yürüyenler
-Kartopu oynayanlar
-Parklarda oynayanlar
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan uyarıların ardından dün akşam geç saatlerde başlayan ve kısa sürede etkili olan kar yağışı gece boyunca devam edince Çorlulular güne beyaz örtüyle uyandı. Karla kaplanan yolların keyfini yine her zaman olduğu gibi çocuklar sürdü. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar, park halindeki araçlar, evlerin çatıları karla kaplandı. Kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken kar yağışını eğlenceye çevirenler de çocuklar oldu. Karla kaplı sokaklarda gönüllerince kayarak eğlenen çocuklar yine karla kaplanan parklarda karın tadını çıkardı. Çocuklar kar yağışının olmazsa olmazı kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Kar yağışının gün boyu devam etmesinin ön görüldüğü ilçede ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalar da sürdürülüyor.
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