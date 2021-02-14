Karın keyfini çocuklar çıkardı

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( EDİRNE )- Edirne’de kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti EDİRNE



- Edirne’de, dün gece yarısı etkili olmaya başlayan kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor. Kenti beyaz örtü ile kaplayan karın keyfini ise çocuklar çıkardı. Kent genelinde etkisini sürdüren kar kalınlığı ise 20 santimetreyi aştı. ‘Kar yağıyor, çok mutluyuz’ diyen minik kalpler, beyaz örtünün keyfini çıkardı. Birbirleri ile kartopu savaşı oynayan çocuklar, kalınlığı 20 santimetreyi aşan kar zemininde, adeta yüzdü. Kısıtlamaya kısa bir ‘kar’ molası Beyaz örtü ile kaplanan şehirde, kar güzel görüntüler oluşturdu. Hafta sonu kısıtlaması olsa da minikler, karı görünce dayanamayıp, evlerinin önünde kısa süre de olsa, karın keyfini yaşadı. Kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Öte yandan, hem tipi hem de rüzgarın etkisi de devam ederken, bölgede kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye ulaştı.



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