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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Karın keyfini böyle çıkardılar

- Karın keyfini böyle çıkardılar

Kayak görüntüleri

( RİZE )- Rize’de vatandaşlar karın keyfini araçlarının arkasına bağladıkları şambrel ve tahta ile kayarak doyasıya yaşadılar RİZE

Avro Cenin 


- Rize’de vatandaşlar karın keyfini araçlarının arkasına bağladıkları şambrel ve tahta ile kayarak doyasıya yaşadılar. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Galer Düzü ve Kavron yaylasında, bir grup vatandaş araçların arkalarına bağladıkları şambreller ve tahtalarla kayarak karın keyfini yaşadı. Rize’nin yüksek kesimlerinde son günlerde etkili kar olan yağış sonrası karla kaplanan yollar, insanların eğlence odağı oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavron yaylası ve Ayder Yaylası’na bağlı Galer Düzünde de vatandaşlar araçlarının arkasına bağladıkları şambrellerle ve tahtalar ile karda kaydı. Araç ile şambrelli kayak konusunda vatandaşlara yardımcı olan Ali Yağcı, her türlü tehlikeyi göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini ve eğlencenin tadını çıkarmak isteyen herkesin kendilerine ulaşarak "Araç ile şambrelli kayak nasıl yapabilirim?" diye sorduğunu dile getirdi. (HFD-ÖS-Y)
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