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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Karın ağırlığına dayanamayan ağaç aracın üzerine yıkıldı

Karın ağırlığına dayanamayan ağaç aracın üzerine yıkıldı

Ağacın devrildiği otomobilden görüntü

Çam Ağacı Bild Yağan Kar Yağışı 

-Olay yerinden görüntü
-Ağacın devrildiği otomobilin sahibi Güler Karaoğlu ile röportaj
-Genel ve detay

( DÜZCE )-Araç sahibi son anda kurtuldu DÜZCE

- Düzce’de dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayan çam ağacı, park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Soğuk nedeniyle aracını çalıştırmak ve üzerindeki karı temizlemek için otomobilinin başında duran araç sahibi yıkılan ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay; Düzce şehir merkezinde akşam saatlerinde Cedidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Güler Karaoğlu, 81 AT 799 plakalı otomobilini Cedidiye Mahallesi Göksel Sokak’ta bulunan evinin önüne park etti. Akşam saatlerinden beri aralıksız yağan kar yağışında aracının üzerinde biriken karları temizlemek için otomobilinin yanına inen Güler Karaoğlu, tam aracını temizlerken evinin önündeki çam ağacı büyük gürültüyle otomobilin üzerine yıkıldı. Ağaç yıkılırken çıkan gürültü üzerine aracından inerek uzaklaşan Karaoğlu, şans eseri kurtuldu. Olay anını anlatan Güler Karaoğlu; “Otomobilimin üzerinde biriken karları yarın temizlemek istedim. Otomobilimin yanında karları temizlerken büyük bir gürültü oldu. Ben kendimi son anda geriye çektim. Ağaç otomobilimin üzerine yıkıldı” dedi.

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