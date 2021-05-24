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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karı kocayı trafik kazası ayırdı

Karı kocayı trafik kazası ayırdı

olay yerinden detay

Hastane Jandarma Trafik Kazası Güvenlik Güçleri Yaşlı Çift 

-kadının ceset torbası içerisinde yerde durması
-cesedin kaldırılması
-tırdan detay
-kadının yoldaki ayakkabıları ve el valizi detay
-güvenlik güçleri inceleme yapması
-detay

( ELAZIĞ )- Tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti- Karı kocanın İstanbul'dan Elazığ'a ziyaret için geldiği, köylerine varmak üzereyken ana yolda tırın çarptığı öğrenildi ELAZIĞ

- Elazığ’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı çifte tır çarptı. 58 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.Olay, Elazığ- Malatya Karayolu 36. kilometresi Yalın Damlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ziyaret için köyüne gelen 3 çocuk sahibi Mikail ve Emine Bay çiftine, minibüsten inip karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada S.D. idaresindeki 23 HP 993 plakalı tır çarptı. Kazada, 58 yaşındaki Emine Bay olay yerinde hayatını kaybederken eşi ise hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Güvenlik güçleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Çiften geriye yola savrulan el valizi ve kadının ayakkabıları kaldı.Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
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