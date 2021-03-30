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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Karı koca 'Hurda topluyoruz' bahanesiyle evleri soydu

Karı koca 'Hurda topluyoruz' bahanesiyle evleri soydu

Adliyeye çıkarılışından görüntü

Adli Kontrol Jandarma Akalan Harekete Geç Hırsız 

-Güvenlik kamerasından araçların geçişinden görüntü

( DENİZLİ )- Hırsız çift adliyeye çıkarılırken “Teröristlikten alındık" diye bağırdı DENİZLİ

- Denizli’nin Honaz ilçesinde hurda topluyoruz diye evlerden hırsızlık yapan karı koca, jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye çıkarılan koca tutuklanırken, adliyeye önünde “Teröristlikten alındık" diye bağırması dikkatlerden kaçmadı. Çiftin hırsızlık yaptıkları araçla geçiş anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı, hurda topluyoruz bahanesiyle iki ayrı eve girerek hırsızlık işlendiği yönünde bilgi alarak harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonrası karı koca olduğu belirlenen 29 yaşındaki ve hakkında toplam 13 suç kaydı bulunan koca E.Ç. ve 29 yaşındaki eşi Y.Ç.’nin olayları gerçekleştirdiği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler başarı operasyon sonucunda 2 şüpheliyi Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde yakaladı. “Teröristlikten alındık" Haklarında adli işlem yapılmasının ardından çift adliyeye sevk edilirken, E.Ç. sevk edildiği sırada “Teröristlikten alındık" diye bağırdı. Adli makamlara sevk edilen E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.Ç. isimli eş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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