Karı görünce tabureyi alıp yola fırladı

-KAR YAĞIŞ DETAY



( MALATYA ) MALATYA



- Malatya'da özlemle beklenen kar sevinçle karşılandı, kent merkezinde uzun süredir beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. Beyaza bürünen kent merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, lapa lapa yağan karı gören bazı vatandaşlar kendini sokağa attı. Sivas Caddesi'nde Taner Polat isimli bir genç yol ortasına koyduğu tabureden karı izlemeyi tercih ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Karı görünce tabureyi alarak kendini yola attığını belirten Polat," Kar sevinci yaşıyoruz, koronayı unuttuk taburemizi alıp yola çıktık, oturduk fotoğrafımızı çektik. Uzun zamandır bekliyorduk çok iyi oldu karın yağması" dedi



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