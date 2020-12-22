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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Karı gören Uludağ'a koştu

Karı gören Uludağ'a koştu

uludağ drone görüntüsü

Yabancı Turist Kar Topu Beğendik Ziyaretçiler Kar Yağışı 

--uludağda karda oynayanlardan görüntü
--uludağa gelenlerden detaylar
--turistlerle röp

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Kış turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da karı gören zirveye koştu. Uludağ'a beklenen kar yağmaya başladı.
Yağan kar yağışıyla birlikte pistlerde kar tutmaya başladı.
Uludağ'a kar yağdığını gören yerli ve yabancı turistler soluğu Uludağ'da aldı. Pistlerde kayak kapacak kadar yeterli kar bulunmazken önümüzdeki günlerde beklenen karın yağmasıyla birlikte ziyaretçiler pistlerde kayak yapabilecek. Uludağ'a gelenler karda yürüyerek dolaşmayı ve kar topu oynamayı tercih etti Uludağ'a Hollanda'dan geldiğini ifade eden Selami Gülseven, 'Uludağ'a ilk defa geliyorum. Ay sonuna kadar buradayım. Buraya ben ve ailemle birlikte geldim. Burayı çok beğendik. Önümüzdeki günlerde beklenen karın yağmasıyla birlikte kayakta yapabileceğiz inşallah' dedi.
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