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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kargoyla gelen radyonun içerisinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Kargoyla gelen radyonun içerisinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Uyuşturucudan görüntü

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Kargo paketinden görüntü
-Radyo kutusundan görüntü
-Radyo kutusunun açılmasından görüntü
-Radyonun içerisinden uyuşturucunun çıkarılmasından görüntü

( DENİZLİ )- Kargo yoluyla zehir tacirliği yapan şüpheliye narkotik ekiplerinden operasyon DENİZLİ

- Kargo ile uyuşturucu ticari yaptığı belirlenen şüpheliye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kargoda radyo içerisinde gizlenmiş şekilde 930 gram metamfetamin maddesi ortaya çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 1 şüpheli tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda Denizli’ye uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Denizli’ye kargo yoluyla uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan istihbari bilgiler üzerine harekete geçen polis ekipleri 1 şüpheli takibe alınmasının ardından kargo firmasına giderek kargosunu teslim almasının ardından aracına bindiği esnada operasyon düzenlendi.
Uyuşturucuyu radyo içerisine paketlediler Operasyon neticesinde yakalanan şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, kargo firmasından aldığı paketin içerisinde, büyük bir kutuda, dikkat çekmemesi için üzeri beyaz havluyla sarılı bulunan radyonun içine zulalanmış vaziyette 930 gram metamfetamin maddesi ve 1 fişek halinde eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlerinin ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilerek 1 zanlı tutuklanarak cezaevine sevk edildi. (SY-MB-Y)
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