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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kargoya verilen blender cihazının içinden1 kilo uyuşturucu çıktı

Kargoya verilen blender cihazının içinden1 kilo uyuşturucu çıktı

Polisinkargoda araştırma yapması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Narkotik 

-Narkotik köpeğinin kutuyu bulması
-Kutunun açılması
-Blender cihazının içinden çıkan uyuşturucu maddeler
-Uyuşturucu maddeler ile birlikte narkotik köpeğinin gözlüklü zafer pozu

( ANTALYA )- Uyuşturucu maddenin bulunmasında büyük payı olan narkotik köpeğinin gözlüklü zafer pozu ise dikkat çekti- Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı ANTALYA

- Antalya’da kargoya verilen blender cihazının alt kapak kısmına zulalanmış 1 kilo 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu maddenin bulunmasında büyük payı olan narkotik köpeğinin gözlüklü zafer pozu ise dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, hava yoluyla Antalya’ya gelen 2 şüpheli şahsın Antalya Havalimanı’nda şüpheli hareket ve konuşmalarını fark eden Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda, Altındağ Mahallesinde yer alan bir kargo firmasında şüpheli şahıs kargoyu almaya geldiği anda R.T. isimli şahıs yakalandı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan kontrolde bir karton kutu içinde yer alan blender cihazının alt kapak kısmı söken ekipler, içerisinde zulalanmış 7 adet şeffaf poşet içerisinde sarılı vaziyette 1 kilo 5 gram Metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilişkisi olduğu tespit edilen diğer şüpheli E.A. da Kışla Mahallesinde ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan R. T. ve E. A., “Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Veya Sağlamak” suçundan işlem yapılıp, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Uyuşturucu maddenin bulunmasında büyük payı olan narkotik köpeğinin, bulunan uyuşturucu madde ve blender cihazının yanında çektirdiği gözlüklü zafer pozu ise dikkat çekti. (SM-
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