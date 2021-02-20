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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kargo çalışanı tarafından darp edilen otizmli çocuğa taraftarlardan sürpriz doğum günü jesti

Kargo çalışanı tarafından darp edilen otizmli çocuğa taraftarlardan sürpriz doğum günü jesti

Taraftarların tezahüratlarla küçük çocuğu çağırması

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-Meşaleler yakılması
-Doğum günü kutlaması
-Arşiv görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Serik ilçesinde bahçede top oynarken kargo şirketi çalışanı tarafından darp edildiği ileri sürülen Kuzey Saka’ya, moral olması için taraftar gurupları sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.
13 Ocak Çarşamba günü Serik ilçesine bağlı merkez mahallesinde bahçede top oynarken kargo çalışanı tarafından darp edildiği ileri sürülen küçük yaştaki otizmli Kuzey Saka’ya moral olması için Serik Belediyespor taraftarlarınca sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenlendi.
Meşalelerle Saka ailesinin evinin önüne gelen taraftar grupları, 11 yaşına giren Kuzeye lehine tezahürat ederek dışarıya davet etti. Bunun üzerine ailesi ile birlikte dışarıya gelen Kuzey, kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü pastasına üfledi. Yeni yaşını taraftarlar ile birlikte kutlayan Saka, düzenlenen sürpriz etkinlik için taraftarlara teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu ifade etti.
Taraftar grupları da Kuzey ve ailesine moral vermek adına bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, Kuzey’in mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdiler.Öte yandan, yaşanan darp olayıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor.
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