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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
‘Kargo bizden’ diyerek 41 ilde 82 kişiyi dolandırdılar

‘Kargo bizden’ diyerek 41 ilde 82 kişiyi dolandırdılar

- Süphelilerin adliyeye sevk edilmesi

( GAZİANTEP ) -- Sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 11 kişilik şebeke düzenlenen operasyonla çökertildi GAZİANTEP

Ayetler Sosyal Medya Harekete Geç Dolandırıcılık Kamu Görevlileri 


- Gaziantep’te, sahte sosyal medya hesapları kurarak ucuz oto parçaları ilanları yayımlayan 11 şüpheli 41 ilde 82 vatandaşı binlerce lira dolandırdı. Yapılan şikayetleri üzerine harekete geçen polis şüphelileri iki aylık teknik takibin sonucunda düzenlenen operasyonla yakaladı. Gaziantep’te, aralarında bir kadının bulunduğu 11 şüpheli sosyal medya siteleri üzerinden kurdukları sahte hesaplarla ‘ucuz oto parçası’ sattıkları ilanları paylaşarak aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 82 vatandaşı dolandırdı. ‘Parayı gönder kargo bizden’ Tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara ‘kargo bizden’ diyerek güven veren şüpheliler mağdur parayı havale ettikten sonra ‘kargoya’ verdik diyerek kayıplara karışıyor. Bekledikleri kargo gelmeyen mağdurlar iletişime geçtikleri numaraları aradıklarında ise dolandırıldıklarını fark ediyorlar. 41 ilde 82 kişiyi bu yöntemle dolandıran 11 şüpheli Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından iki ay süreli teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. (RY-SD-
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