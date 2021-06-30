Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kargo aracında uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kargo aracında uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Şahısların sağlık kontrolüne getirilmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 

-Uyuşturucu arama köpeğinin araçta arama yapması
-Uyuşturucu maddelerin valizde bulunması
-ele geçirilen maddelerin fotoğrafı

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir kargo aracına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 06 CEP 362 plakalı PTT Kargo'ya ait kargo aracı Malatya uygulama noktasında durduruldu. Araçta bulunan Z.D., R.E. ve Ö.Y. gözaltına alınırken, Cumhuriyet savcısından alınan karara istinaden araçta narkotik arama köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada valiz içerisinde 10,300 gram kubar esrar ve 750 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (AG-
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı