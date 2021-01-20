Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kargo aracı alevlere teslim oldu

Kargo aracı alevlere teslim oldu

Yanan araca itfaiye ekiplerinin müdahalesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Argo Dağıtım Şirketi Ticari Araç 


- Balıkesir'in Edremit ilçesi Fener mevkiinde kargo şirketine ait hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken kargolarda kısmen zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, Fener mevkii Altınoluk Mahallesinde kargo dağıtım şirketine ait U Ö yönetimindeki 34 JS 0732 plakalı kargo aracının motor kısmından dumanlar çıktı. Hafif ticari aracı yol kenarına çeken sürücü U.Ö. alevlerin büyümesi üzerine kargoları boşaltmaya ve aracı arkadaşıyla birlikte söndürmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye haber verildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı Altınoluk Müfrezesi yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında tespit tutanakları tutuldu ve soruşturma başlatıldı. Hafif ticari araç yangında kullanılmaz hale geldi. (EME-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı