Kargılık alanda çıkan yangın 20 ton samanı kül etti

--Yangın çıkan kargılık alandan görüntü

--Samanların yanması

--itfaiyenin müdahalesi



( AYDIN -DRON) AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde sulama kanalı kenarındaki kargılık alanda çıkan yangın besihane deposuna sıçradı. Depoda çıkan yangında 20 ton saman kül oldu. Yangın, saat 15.00’te İsabeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Su İşleri sulama kanalı kenarındaki kargılık alanda yangın çıktı. Alevler kanal kenarındaki bahçeye sıçrayıp kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın 200 metre ilerideki Mehmet T.’ye ait besihanenin deposuna ulaştı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İki itfaiye aracı ile bir iş makinesi yangına müdahale etti. Yangın haberini alan çevredeki bahçe sahipleri de ellerinde küreklerle yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. Yangında depoda bulunan 20 ton saman zarar görürken, bir traktör römorku da tamamen yandı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri itfaiye ile birlikte yangının çıkış sebebini belirlemeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



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