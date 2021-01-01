Karganın “cips” hırsızlığı kamerada



- Bayburt’ta karga cips çalarken kameraya yakalandı. Bayburt’ta bir bakkalın önündeki stanttan cips paketi çalan karga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bakkalın önündeki stanttan aldığı cips paketi ile biraz uzaklaşan kargaya bir müddet sonra arkadaşının da eşlik ettiği gözlendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler izleyenlere tebessüm ettirdi.



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