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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kargaların saldırdığı 'bayağı kılıçgaga' kurtarıldı - ERZURUM

Kargaların saldırdığı 'bayağı kılıçgaga' kurtarıldı - ERZURUM

Kargaların saldırdığı "bayağı kılıçgaga" kurtarıldı - ERZURUM - Kargaların saldırısına uğrayan kuş - Kuşun yaralanan kanat bölgesi - Kuşun kurtarılmasına yardımcı olanlardan Emrah Ceylan ile röportajKargaların saldırdığı "bayağı kılıçgaga" kurtarıldıERZURUM (AA) - Erzurum 'un Oltu ilçesinde kargaların saldırısına uğrayan göçmen kuşlardan bayağı kılıçgaga, vatandaşların ve itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.İlçe merkezinden geçen Oltu çayında kargaların sürü halinde bir kuşa saldırdığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Oltu çayı yatağına giren itfaiye ekipleri, bilimsel adı "recurvirostra avosetta" olan kılıçgagagiller ailesinden bayağı kılıçgaga kuşunu vatandaşların yardımıyla kargaların sıkıştırdığı alandan kurtardı. Vücudunun bazı bölümlerinden karga gagalarıyla yaralandığı anlaşılan bayağı kılıçgaga, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.Kuşun kurtarılmasına yardımcı olanlardan Emrah Ceylan, "Arkadaşlarla yürüyüş yaparken çocukların bir şeyle meşgul olduğunu fark ettik. Burada türünü bilemediğimiz kuş kargaların yoğun saldırısı altındaydı. Biz de itfaiye görevlileri ile bu kuşu kurtardık." dedi.
Avrupa ve Asya'da üreyen ve kışın daha çok Afrika ve Güney Asya'da görülen bayağı kılıçgaga, göçmen kuşlar arasında yer alıyor.

Gesi Göçmen Kuşlar Saldırı Göçmen Kuş 

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