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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kargaları kaçırmak isterken herkesi korkuttu

Kargaları kaçırmak isterken herkesi korkuttu

Korkuluk adamdan detay

Korkuluk Manken Uttu Cansız Manken 

-Röportaj
-Korkuluk adam çalışmasından detay

( SİVAS -ÖZEL)- Sivaslı vatandaşın kargaları kaçırmak için yaptığı bahçe korkuluğu gören herkesi korkuttu SİVAS

- Sivaslı vatandaşın kargaları kaçırmak için yaptığı bahçe korkuluğu görenlerin dikkatini çekiyor. Sivaslı evli ve 2 çocuk babası Ahmet Özdemir, evinin bahçesine dadanan kargaları korkutmak için çözüm arayışına girdi. Bahçe korkuluğu yapmaya karar veren Özdemir, silecek motoru, boru parçaları ve cansız manken kafası gibi atık malzemeleri toplayarak kısa sürede korkuluğu yapmayı başardı. Diğer bahçe korkuluklardan farklı olarak sensörlü olan korkuluk, hareket eden bir şeyi fark etiği anda kafa ve elleri hareket etmeye başlıyor. Kargaları korkutmak için yapılan bahçe korkuluğu görüntüsüyle vatandaşları da ürkütüyor. Korkan kargalar artık bahçeye uğramıyor Elektrik ustası Ahmet Özdemir, yaptığı korkuluk sayesinde artık kargaların bahçeye gelmediğini ifade ederek, “Bahçeye kargalar dadanmıştı. Bende bir korkuluk yaptım ve bunu geliştirdim. Motor ve ışıklandırma takarak korkuluğu hareketli hale getirdim. Bahçeye şuan kargalar gelmiyor. Korkulukta güzel bir şekilde çalışıyor” dedi.

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