-KARGA SAVAR DÜZENEĞİNDEN DETAY

-CANER AKKOÇ İSİMLİ ÇİFTÇİ İLE RÖP.



( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR



- Iğdır'da kiraz hasadının başlaması ile tarlalara akın eden karga ve diğer kuş türlerini kaçırmak için “Karga Savarlar” iş başında. Doğu Anadolu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır’da kiraz hasadı mevsiminin başlaması ile birlikte çiftçiler ürünlerini Karga ve diğer kuş türlerinden korumak için “Karga Savar” ismini verdikleri düzenekle koruma altına alıyor. Iğdır Merkez Yaycı Köyü'nde bulunan çiftçiler bağ ve bahçelerini bu düzenekle koruma altına aldıklarını belirttiler. Iğdır'a bağlı Yaycı köyünde 12 dönüm arazi üzerinde kiraz bahçesi bulunan Caner Akkoç isimli çiftçi, “Ben o zaman bu ürünü kuş kovucu diye aldım. Bu ürünü 2018 yılından beridir kullanıyorum. Biz bu yörede bu düzeneğe Karga savar diyoruz. Bu bölgede bulunan Karga ve Saksağan gibi kuşları bu ürün yardımıyla kovuyoruz. Özellikle erkenci ürün dediğimiz çeşitlilik döneminde kuşlar bize çok zarar veriyordu. Ben bütün ürün çeşitleri ve dönemlerde kullanıyorum. Küçük tüple çalışıyor ve ayarlı olduğu için istediğimiz zamana göre ayarlayabiliyoruz. Şuan 2 dakikaya ayarlı olduğu için 2 dakikada bir patlatıyor. Sadece kuşlar değil yabani bütün hayvanları bahçeden uzak tutuyor” dedi.

“Güneş enerjisi ile çalışıyor” Sistemin güneş enerjisi ile çalıştığını belirten Akkoç, “Ürünün kendisi zaten güneş enerjisi ile çalışıyor. Sabah akşam gelip kontrol etme olayı yok. Küçük tüple çalışıyor ve tüp bitince gelip kontrol ediyoruz” şeklinde konuştu.



