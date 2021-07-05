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Karga kovalamak isterken ses fişeği ile kazara kendini vuran kız ağır yaralandı
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karga kovalamak isterken ses fişeği ile kazara kendini vuran kız ağır yaralandı

Karga kovalamak isterken ses fişeği ile kazara kendini vuran kız ağır yaralandı

Yaralı kızın hastanede sedye ile taşınması

Hastane Mermi Ameliyat 

-Yaralı kızın görüntüsü
-Hastaneye getiren ambulans
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da civciv ve tavuklara zarar vermesin diye ses tüfeği ile ses fişeği atıp kargaları kovalamak isteyen 16 yaşındaki kız, kazara kendini çenesinden vurarak ağır yaralandı.Olay, Çarşamba ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Yeliz Y. adlı kız, evlerinin önündeki tavuk ve civcivlere kargaların zarar vermemesi için onları korkutup kovalamak amacıyla ses tüfeği ile ses mermisi atmak istedi. Elindeki ses tüfeğinin kazara ateş alması sonucu kendi kendini çenesinden vuran Yeliz Y., kanlar içinde kaldı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yeliz Y.'nin hayati tehlikesini bulunduğu öğrenildi. Yeliz Y. ameliyata alınırken, Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uzmanlar, ses tüfeğinin son derece tehlikeli olduğunu belirterek, yakın mesafelerde diğer silahlar gibi öldürücü özelliğe sahip olduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu.
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