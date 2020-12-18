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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Karesi'de fidanlar toprakla buluşuyor

Karesi'de fidanlar toprakla buluşuyor

Çevreye ağaç dikimi ve dikilen fidanların sulanması

Karya Tarım Görece Sosyal Sorumluluk 

-Başkan Orkan'ın fidan dikmesi ve açıklamalar
-Fidan dikim çalışmaları
-Detaylar

( BALIKESİR )- Başkan Orkan: “Yeşil alan miktarımızı artırmak istiyoruz” BALIKESİR

- Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 1. Sakarya Mahallesi’nde bulunan Spor Toto Karesi Park tesislerinin karşısında bulunan alanda yürütülen fidan dikim çalışmalarına katıldı.
Fidanları toprakla buluşturan Başkan Orkan, “Daha yeşil ve doğal bir Karesi hedefliyoruz” dedi.
Karesi Belediyesi’nin ilçeyi yeşillendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ‘Bir Bebek Bir Fidan’ gibi sosyal sorumluluk projelerine de imza atan Karesi Belediyesi çalışmalarına 1. Sakarya Mahallesi’nde bulunan Spor Toto Karesi Park tesislerinin karşısında bulunan alanda devam ediyor. Yapılan çalışmaları inceleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yeşillendirme çalışmaları kapsamında fidan dikti. Daha yeşil ve doğal bir Karesi hedeflediklerini söyleyen Başkan Orkan, çalışma yürütülen alanda ‘Bir Bebek Bir Fidan’ projesi kapsamında 144, toplamda ise 500 fidanı toprakla buluşturacaklarını belirtti.
Başkan Orkan, “Yeşil alan miktarını 20 metrekareye çıkaracağız” Karesi’de kişi başı 2 metrekare yeşil alan olduğunu, hedeflerinin ilk etapta 5, sonrasında ise 20 metrekare olduğunu ifade eden Başkan Orkan “Karesimizi yeşillendirmeyle ilgili bir çalışmamızı daha tamamlıyoruz. Daha önce başlattığımız ‘Bir Bebek Bir Fidan’ kampanyamız devam ediyor. Bununla ilgili bu ay 144 fidanımızın dikimini gerçekleştiriyoruz. Alanımızın boş kalmaması için toplamda 500 fidanı toprakla buluşturacağız. İstiyoruz ki kişi başı 2 metrekare olan yeşil alan sayımızı 5’e hatta 20’ya çıkartalım. Belki de 5 yıllık görev süremizi tamamladığımızda kişi başı 15-20 metrekare alanları göreceğiz. Daha yeşil ve doğal Karesi için mücadelemiz devam ediyor. Her şey Karesi için diyoruz” dedi.
Başkan Orkan fidan dikimi sonrası belediye işçilerine kolaylıklar dileyerek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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