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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karesi Belediyesi’nden yeni doğan her bebeğe bir fidan

Karesi Belediyesi’nden yeni doğan her bebeğe bir fidan

Belediye ekiplerinin bebek sahibi ailelerin evlerine fidan sertifikası ve hediyelerin teslim edilmesi

Lens Bebek Tarım Kıraç Sosyal Sorumluluk 

-Annelerin teşekkür açıklaması

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın hayallerinden biri olan ‘Bir Bebek Bir Fidan’ projesi kapsamında 2020 yılı içinde fidanları toprakla buluşan 144 bebeğe sertifikaları teslim edildi. Bebeklere Başkan Orkan’ın hediyesi battaniyelerde hediye edildi. Karesi Belediyesi sosyal sorumluluk çalışmalarından biri olan ‘Bir Bebek Bir Fidan’ projesi kapsamında 2020 yılı içinde fidanları toprakla buluşan 144 bebeğe sertifikaları teslim edildi. Bebeklerin evlerine ziyarette bulunan Karesi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli bebeklerin ailelerine fidan sertifikalarını teslim etti. Ekipler ayrıca Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın armağanı olan battaniyeleri de ailelere hediye etti. Ormana Hayrettin Karaca adı verildi Proje kapsamında bugüne kadar 500 fidan ‘Toprak Dede’ olarak bilinen TEMA Vakfı kurucu başkanlarından Hayrettin Karaca’nın adının verildiği ağaçlandırma alanına dikildi. Karesi’nin Sefaköy mevkiinde oluşturulan Hayrettin Karaca Ağaçlandırma Alanı’nda ilçede doğan her bebek için Karesi Belediyesi tarafından bir fidan toprakla buluşuyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi’de kişi başı 2 metrekare olan yeşil alan miktarını ilk etapta 20-25 metrekarelere çıkartmak istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Karesi Belediye Meclis üyeleri içinde hatıra ormanı oluşturulmuş, yüzlerce fidan toprakla buluşmuştu. Karesi’de yeşil alan miktarı artacak Hayalindeki projelerden birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Orkan “Başkan olduktan sonra ilçemizi gezdiğimde çok kıraç ve maalesef yeşil alanlarımızın az olduğunu gördüm. O zamandan bu yana çalışmalar yaparak yeşil alan miktarımızı nasıl artırabiliriz diye düşündük. ‘Bir bebek bir fidan hatıra ormanı’ oluşturmayı düşündük. Karesi ilçemizde doğan bebeklerimiz için birer fidan dikelim ve onlar büyüdükçe bu fidanlarda büyüsün, Karesimiz yeşillensin istedik. Bununla ilgili de Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz bizlere tahsis ettiği ve Hayrettin Karaca Ağaçlandırma Alanı adını verdiğimiz 18 dönümde 500 fidanımızı dikmiş bulunuyoruz. BALTOK çevresi ve alt kısımlarını da yeşillendirerek çoğaltmayı düşünüyoruz. İlçemizde kişi başına düşen 2 metrekarelik yeşil alanı hep birlikte ilk etapta 20-25 metrekarelere çıkartalım diye düşünüyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız için iyi olmasını diliyorum” diye konuştu.
(HT-BD)
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