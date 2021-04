Karesi Belediyesi iftarlara konuk oluyor

-Hazırlanan yemeklerin paketlenmesi

- Karesi Belediyesi, Ramazan ayında yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evine, her gün büyük bir özenle hazırlanan sıcak yemekleri iftar saatine kadar ulaştırıyor. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla Ramazan ayı boyunca 18 bin öğün 4 çeşit yemek ve iftariyelikleri kapı kapı ulaştıran Karesi Belediyesi, yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle yaşanılan bu hassas süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Karesi Belediyesi, pandemi sürecinde girilen Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın talimatıyla, Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak ve birlik ve beraberliği arttırmak adına yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarda sıcak yemek yardımı gerçekleştiren Karesi Belediyesi, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla Ramazan ayı boyunca 18 bin öğün 4 çeşit yemek ve iftariyelikleri kapı kapı ulaştıran Karesi Belediyesi, yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle yaşanılan bu hassas süreçte yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Başkan Orkan: 18 bin öğün yemek dağıtacağız Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayı münasebetiyle yapılan hizmetlerin ayrı bir değer ve anlam taşıdığını söyledi.



Başkan Orkan, “Dostluğumuzun ve kardeşliğimizin pekiştiği Ramazan ayını idrak ediyoruz. Paylaşmaya ve komşu hakkına çok büyük önem veren ve ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir Peygamberin ümmeti olarak Karesi ’de ki tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak her gün 4 çeşit sıcak yemek yardımında buluyoruz. 6 araç 12 personelimiz ile birlikte her sene olduğu gibi bu sene de yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza yemek yardımımıza devam ediyoruz. Araçlarımızda bir bayan birde erkek personel görev yapıyor. Ramazan ayı boyunca 18 bin öğün dağıtılmış olacak. İhtiyaç sahibi ve muhtaçlarımızın yararlanmasını istiyoruz. Karesi’de hiçbir vatandaşımızın sıkıntı çekmemesini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan’ı Şerifini kutlarken, Mevlam bizleri Ramazan Bayramına erişmemizi nasip etmesini diliyoruz” diye konuştu.





