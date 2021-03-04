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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürmüş

Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürmüş

Zanlının adliyeden çıkarılışından görüntü

Akalan Sağlık Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 

-Adliyeden detay görüntü
-Arşiv görüntüler

( DENİZLİ )- Aile içi mobing nedeniyle kardeşlerini vuran zanlı tutuklandı DENİZLİ

- Denizli'de, inşaatta iki kardeşini vuran zanlı tutuklandı. Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürdüğünü itiraf eden zanlının, yakalanmaması haline intihar etmeye hazırlandığı öğrenildi. Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde devam eden inşaatta duvar ustası olarak çalışan Doğan Akbay (37), birlikte çalıştığı kardeşleri Hamza (39) ve Ümit (35) Akbay’ı telefonla arayarak rahatsızlığından dolayı bugün işe gelemeyeceğini iletti. Bunun üzerine iki kardeş, beraber inşaata gelerek çalışmaya başladı.
Bir süre sonra elindeki silahla inşaata gelen Doğan Akbay, kardeşlerinin duvar örmekte olduğu 3. kata çıktı. Kendilerine harç yapımında yardımcı olan amelenin gözü önünde iki kardeşine 4 el ateş eden Doğan Akbay, suç aletiyle birlikte inşaattan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından ablukaya alınan bölgede cinayet zanlısı kardeş Doğan Akbay, cinayet silahı ile birlikte yakalandı. Aile içinde kendine uygulanan mobing nedeniyle cinnet getirmiş Emniyetteki ifadesinin ardından cinayet zanlısı Doğan Akbay, adliyeyr sevk edildi. Akbay'ın ifadesinde ise aile içinde sürekli mobing uygulandığı, kendisine sürekli ağabeyi ve kardeşi tarafından baskı kurulduğu gerekçesiyle cinnet getirdiği bu nedenle cinayeti işlediği öğrenildi. Cinayet zanlısı kardeşin intihar etme girişimi sırasında yakalandığı öğrenildi. Katil kardeş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. (FP-MB-
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