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Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı

Kardeşlerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı

Olay yeri ekip çalışmaları

( MALATYA ) MALATYA

Polis Tahkikat Silahlı Kavga Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 


- Malatya'da iki kardeşin silahlı kavgasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, Yeşilyurt ilçesi'ne bağlı Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diva Sokak içerisinde bulunan bir hurdacı da yaşanan olayda kardeşler Ö.G. ile O.G. arasında henüz bilenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada Ö.G. tarafından pompalı tüfekle ateş açılırken, saçmaların hedefi olan işyeri çalışanı Z.D. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildi. Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, olayın şüphelisi bölgeden kaçarak uzaklaştı. Ekipler olayın şüphelisi Ö.G.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, O.G. ile yaralı Z.D.'nin Ö.G. hakkında şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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