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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı

Kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı

Apartman

Polis Hastane Miras Kavgası Osmanpaşa Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri
-2 röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL )-Gaziosmanpaşa’da kardeşler arasında miras kavgası İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da kardeşler arasında çıkan miras kavgasında, bir kişi ağabeyini silahla vurarak öldürürken, yeğeni ve yeğeninin iki oğlunu da yaraladı. Ağabeyini öldüren şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 279 Sokakta yaşandı. İddiaya göre, kardeşler 72 yaşındaki Ömer Abdullah Özdemirel. ve kardeşi 68 yaşındaki Turan Özdemirel arasında miras yüzünde sorun yaşamaya başladı.
Aynı binada oturan kardeşlerden Turan Özdemirel ağabeyi Ramazan Abdullah Özdemirel ile apartman içinde tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıkarken, Turan Özdemirel yanında getirdiği silahla ağabeyi Ramazan Abdullah Özdemirel’i, yeğeni Kerim Özdemirel’i ve Kerim Özdemirel’in oğulları Ömer Faruk Özdemirel ile Kerem Özdemirel’i vurdu. Kanlar içinde yere yığılan 72 yaşındaki ağabey Ömer Abdullah Özdemirel hayatını kaybederken, yeğen Özdemirel ve çocukları yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kerim Özdemirel’in oğullarının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Turan Özdemirel, kaçarak olay yerinden kayıplara karışırken, polis ekiplerinin şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.
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