Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı

'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı

Dilenci kadın

Kamera Arbede Bez Bebek Cep Telefonu Zabıta 

-vatandaşlar
-vatandaş ile dilenci arasında arbede

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Şile'de kucağında taşıdığı bez bebek ile dilencilik yapan kadının oyununu vatandaşlar ortaya çıkardı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.Şile yolu üzerinde uzun süredir kucağında bebek battaniyesine sarılı vaziyette yüzünü gizleyerek dilencilik yapan kadın çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Kadının yanına giden iki şahıs, dilenci kadından kucağındaki kundağı açmasını isteyince tepkiyle karşılaştı. Durumdan şüphelenen vatandaşlar dilenci kadının kucağındaki battaniyeyi, kadının tüm müdahalelerine rağmen açmayı başardı. Açılan battaniyenin altından ise bez bebek çıktı. Dilencilik yapan kadın, durumun yetkililere bildirilmesi sonrası, hakkında cezai işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerine teslim edildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.Öte yandan dilenci kadının elindeki "Kardeşler aç abi" yazısı ise dikkatlerden kaçmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Asena Keskinci'nin Şimdiki Hali Herkesi Şaşırttı!Asena Keskinci'nin Şimdiki Hali Herkesi Şaşırttı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı