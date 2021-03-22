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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kardeşinin dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı

Kardeşinin dini nikahlı eşini bıçakla yaraladı

-Ambulansın gidilşi

Polis Hastane Sparta Gesi Cep Telefonu 

--Olay yerinde kadın ve polisler
--Kadınların götürülüşü
--Kan ve ayakkabı
--Olay yerin inceleme çalışma görüntüsü
--Polis aracı detay

( ISPARTA ) -- Dini nikahlı eşler arasında tartışma çıktı, olaya abi dahil olunca kan aktı- KADES ihbarına giden polis, yaralı adamla karşılaştı ISPARTA

- Isparta’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu dini nikahlı eşiyle tartışan Dursun Y., eşinin abisi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Kol ve bacak bölgesinden yaralanan Dursun Y., hastanede tedavi altına alındı. Olay saat 00.10 sıralarında Turan Mahallesi Hilmi Çakmakçı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Dursun Y., dini nikahlı eşi Pınar Ç.’nin evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Bu sırada olay yerine gelen Pınar Ç.’nin abisi Avni Ç. de tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Pınar Ç., cep telefonundaki KADES butonunu basarak, polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Bina dışında süren tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Avni Ç., Dursun Y.’yi bıçakla kol ve bacağından yaraladı. Dursun Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, elinde bıçak bulunan Avni Ç.’yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. "Ben gebereceğime o gebersin" diyerek dini nikahlı eşine tepki gösteren Pınar Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (ASA-
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