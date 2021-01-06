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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kardeşini ve yengesini öldüren zanlı adliyede

- Kardeşini ve yengesini öldüren zanlı adliyede

Zanlıyı taşıyan aracın adliyeye girişi

Acil Servis Çevik Kuvvet 112 Acil Servis Polis Ekipleri Nayet Zanlısı 

-Çevik kuvvet aracının adliyeye girişi
-ARSIV

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Kumru ilçesinde itfaiyeci kardeşi ve yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun süredir aralarında husumet olan Erdal ile Erhan B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Erhan B., itfaiye eri olan kardeşi Erdal B. ve yengesi Emine B.'yi tabanca ile vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ile polis ekipleri intikal etti. 112 ekipleri, yaptıkları incelemede şahısların olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Erhan B. ise polis ekiplerine teslim oldu. Cinayet zanlısı Erhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından çevik kuvvet ekipleri eşliğinde Kumru Adliyesi’ne getirildi.
Zanlının adliyedeki işlemleri sürüyor. (ME-SK
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