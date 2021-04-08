Kardeşini tinerle yakan sanığın davasında mütalaa



- Beyoğlu’nda kardeşini tiner dökerek yaktığı iddia edilen sanık Hanifi Dalkıran’ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, ‘canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs’ 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz Ağustos ayında 10 yıldır sokaklarda yaşayan ve tiner kullanan kardeşi Serkan Dalkıran’ı aldıkları maddenin etkisiyle tiner dökerek yaktığı iddia edilen sanık Hanifi Dalkıran’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Hanifi Dalkıran ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu’ndan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor geldiğini kaydetti.

“Olay esnasında cezai ehliyeti olmadığı kanaatindeyiz” ATK raporuna karşı savunma yapan sanık avukatı, “Olay, kasten öldürmeye teşebbüs değil, taksirle yaralamadır. Müşteki, kendisini yakan kişinin kardeşi olmadığını söylemiştir. Müvekkil tiner çektiği için olay esnasında cezai ehliyeti olmadığı kanaatindeyiz. Bu nedenle rapordaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Taksirle yaralamadan cezalandırılmasını ve tahliyesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. 20 yıla kadar hapis talebi Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, ‘canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. “O benim canım ciğerim” Kardeşini yakacak bir insan olmadığını söyleyen tutuklu sanık Hanifi Dalkıran, “Müşteki öz kardeşimdir. O benim canım ciğerim. Onu öldürmeyi düşünmem mümkün değildir. O an ikimizin de kafası güzeldi. Şişedeki tineri su zannedip döktüm. İçinde tiner olduğunu bilmiyordum” şeklinde konuştu.

Sanık avukatları ise, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hanifi Dalkıran’ın elinde olan pet şişe ile kardeşi Serkan Dalkıran’ın bulunduğu binaya girdiği, daha sonra Serkan Dalkıran’ın yanar vaziyette binadan kaldırıma çıktığı kaydedildi. Şüphelinin kardeşinin yandığı esnada elinde bulunan pet şişedeki yanıcı maddeyi başından aşağı döktükten sonra izlediğinin anlatıldığı iddianamede, ‘canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan hapisle cezalandırılması talep edildi.



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